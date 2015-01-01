Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları..

Yaz mevsimine özel doğal, nefes alan kumaş seçimleriyle ferah giysiler; yaklaşan yaz düğünlerine özgü ışıltılı zarif seçimler, günün her saatinde rahat kullanımlı boneler ile pratik şıklık..
İşte bu yaz'a damga vuracak muhafazakar giyim trendleri ve koleksiyonları:
Refka’nın ilkbahar - yaz koleksiyonu, kadının bir gününü yansıtan parçalardan oluşuyor. Elegan ve stil sahibi kadının gün içinde, sokakta, sosyal hayatta, toplantılarda ve sonrasında katılacağı şık davetlerde ihtiyaç duyacağı her parça, bu koleksiyonda...
Modest ve tesettür giyim dünyasının ünlü tasarımcılarından Rabia Z, bu özel koleksiyonunda sürdürülebilirlik temasını işliyor. Tüm parçaları dünyamıza saygılı, doğal ve nefes alan materyallerden tasarlanmış kıyafetler, hem dokusu hem de duruşuyla konforlu ve rahat bir his uyandırıyor.
Tüm detaylar tek koleksiyonda
Yaz, aynı zamanda nikah ve düğün mevsimi. Modanisa MWedding Koleksiyonu, gelin adaylarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandı.