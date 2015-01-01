Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları..

Doğaya saygılı duruş

Modest ve tesettür giyim dünyasının ünlü tasarımcılarından Rabia Z, bu özel koleksiyonunda sürdürülebilirlik temasını işliyor. Tüm parçaları dünyamıza saygılı, doğal ve nefes alan materyallerden tasarlanmış kıyafetler, hem dokusu hem de duruşuyla konforlu ve rahat bir his uyandırıyor.