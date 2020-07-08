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Aleo vera sabunu nasıl yapılır kolayca hazırlayacaksınız!

Aleo vera sabunu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Cildi derinlemesine temizleyen aleo vera sabununun bilinmeyen faydalarını sizler için asraştırdık

Aleo vera sabunu nasıl yapılır kolayca hazırlayacaksınız!
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Aleo veranın cilde olan faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Cildi yatıştıran, derinlemesine temizleyen aleo vera oldukça faydalıdır. Cilt sorunları ile başa çıkmada mucizevi etki gösteren aleo vera sabununu evde yapmaya ne dersiniz? Sadece birkaç malzemeyle kendi sabununuzu kendiniz hazırlayabileceksiniz. Peki aleo vera sabunu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm yapmanız gerekenler! 

MALZEMELER: 

500 gr kastil sabunu,2-3 yemek kaşığı aloe vera jeli, 4-5 damla uçucu yağ (istediğiniz herhangi biri olabilir)

HAZIRLANIŞI:

Kastil sabunu mikrodalga fırında ya da sıcak suyun içine koyduğunuz bir kapta eritin. İçerisine aloe vera jelini ekleyin ve jelin iyice erimesi için karıştırın. Ardından seçtiğiniz uçucu yağları karışıma ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kalıba dökün ve 24 saat boyunca kurumasını bekleyin. Sabunu serin ve kuru bir yerde saklayınız.

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