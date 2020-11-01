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Ballı sabun nasıl yapılır saçları güçlendirip, besliyor!

Saçlarınızı besleyip, güçlendirecek ballı sabunu evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı!

Ballı sabun nasıl yapılır saçları güçlendirip, besliyor!
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Ballı sabunun saçlar için mucizevi etki yarattığını biliyor muydunuz? Saçları hem besleyip hem de güçlendiren bu sabun saçlarınızın kısa süre içerisinde ışıltılı bir görünüm de kazanmasını sağlayacak. Elmaelma.com olarak ballı sabunun evde yapılışını sizler için araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

Ballı Sabun Tarifi:

Malzemeler:

Doğal sabun bazı, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı shea yağı, 1 çorba kaşığı balmumu yağı, 5-8 damla çay ağacı yağı

Hazırlanışı:

Bir tencereye sabun bazı, shea yağı ve balı ekleyin. Malzemeler eriyene kadar karıştırın. Ardından balmumunu ekleyin karıştırın. Ocağın altını kapatınca çay acağı yağını ilave edin, karıştırın. Karışımı kalıplara dökün ve donması için 24 saat bekleyin.Bu sabunu, duş sırasında saçlarınıza tıpkı şampuan gibi uygulayabilirsiniz. Saçlarınızı bir gün sabun ile diğer gün ise şampuanınız ile yıkayın.

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