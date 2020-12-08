search menu
search
close

Çay lekesi nasıl çıkarılır işte en pratik yöntemi!

En inatçı çay lekelerinden bile kurtulmanızı sağlayacak ipuçlarını elmaelma.com okurları için hazırladık. İşte çay lekesi çıkarma yöntemleri...

Çay lekesi nasıl çıkarılır işte en pratik yöntemi!
-A A+

Çay lekeleri ev içerisinde yaptığımız kazalarda en fazla muzdarip olduğumuz konu. Çok kolay çıkmayan çay lekeleri için aslında oldukça pratik yöntemler bulunuyor. Anında müdahale etmek gerekse de kuruyup kalan, hatta üzerinden günler geçen çay lekelerini de çıkarmanın yollarını araştırdık. Elmaelma.com okurları için halıya dökülen çay lekesini basit bir şekilde çıkarmanın püf noktalarını bir araya getirdik!

Halıdaki çay lekesini temizlemek için...

Halıya anında dökülen çay lekesinin kalıcı olmasını engellemek için üzerine hemen kağıt havlu bastırın ve temizleyin. Daha sonra çay dökülen halının üzerini sert bir şekilde vurarak suyunu alın. Böylelikle çay lekesinin derin çay lekesinin kalıcılığını azaltmaktadır. 

Lekeye ıslak bir bezle tampon yapın

Çay lekesi her ne kadar ilk başlarda lekesini belli etmese de ilk adım adım her zaman çok önemlidir. Ancak aradan bir kaç gün geçtikten sonra veya leke kuruduktan sonra kendini belli etmeye başlar ve çıkması oldukça zordur. Hatta kalıcı bile olabilir. Şekerli çay lekesinden kurtulmanın bir diğer önemli adımı da silerek temizlememektir. Lekenin üzerindeki suyu alın ve ıslak bir bezle tampon hareketlerle lekenin üzerini silebilirsiniz.

Beyaz sirkeden yararlanın

Halınıza çay ya da kahve döküldüğü zaman hemen beyaz sirkeden yardım alın. Sizi bu lekelerden kurtaracak en etkili yöntem beyaz sirkedir. Tek yapmanız gereken beyaz sirke ve su karışımını lekenin üzerine döktükten sonra halıyı ıslak bezle ovarak silmek. Bir süre sonra lekenin çıktığını göreceksiniz. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi! Bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi!
Pratik Bilgiler
Kolesterolü dengeleyen mucize besin! Kolesterolü dengeleyen mucize besin!
Organik
En Güncel Galeriler
Tül elbisesiyle poz veren Cardi B, tüm vücut hatlarını sergiledi!
Tül elbisesiyle poz veren Cardi B, tüm vücut hatlarını sergiledi!
Gülşah'tan sevgilisine bomba mesaj: Yanındaki o..puyla devam et köpek!
Gülşah'tan sevgilisine bomba mesaj: Yanındaki o..puyla devam et köpek!
Hakan Taşıyan'dan sevenlerini üzen haber! Organ nakli bekliyor!
Hakan Taşıyan'dan sevenlerini üzen haber! Organ nakli bekliyor!
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yarı çıplak atlamıştı, tesettüre girdi
Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yarı çıplak atlamıştı, tesettüre girdi
Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı asker mektubuna beğeni yağdı!
Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı asker mektubuna beğeni yağdı!
Önceki Haberler
Balık tüketirken dikkat edilmesi gereken 5 kural!
Balık tüketirken dikkat edilmesi gereken 5 kural!
Çayın yanına: Tahinli mermer kek
Çayın yanına: Tahinli mermer kek
Yok böyle lezzet: Tavuklu kereviz salatası
Yok böyle lezzet: Tavuklu kereviz salatası
Saraçoğlu, eski sevgilisine ettiği küfürlerle ağızları açıkta bıraktı!
Saraçoğlu, eski sevgilisine ettiği küfürlerle ağızları açıkta bıraktı!
Hangi yağ neye iyi geliyor?
Hangi yağ neye iyi geliyor?
Popo büyütme ameliyatı nasıl yapılır?
Popo büyütme ameliyatı nasıl yapılır?
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı!
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı!
Burun üzerindeki siyah noktalar nasıl geçer?
Burun üzerindeki siyah noktalar nasıl geçer?
Yorumlar