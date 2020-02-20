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Kuruyan dudaklar için ne yapılır hem pratik hem ekonomik!

Soğuyan havalarla birlikte kuruyup çatlayan dudaklar için şahane maske tarifimizi sizler için hazırladık. İşte hem pratik hem ekonomik maske önerisi!

Kuruyan dudaklar için ne yapılır hem pratik hem ekonomik!
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Soğuyan havalar ile birlikte dudaklarımız kuruyup çatlıyor. Bu da hem görsel açıdan hoş olmayan bir görüntüye sebebiyet veriyor hem de oldukça can yakıcı bir durum ortaya çıkarabiliyor. Evde uygulayacağınız sadece birkaç malzemeden hazırlanan pratik maske tarifi sayesinde dudaklarınız artık kuruyup çatlamayacak. Yumuşacık dudaklara sahip olmanın sırrı ise bu maskede! 

 Malzemeler:

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı karite yağı

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı bal mumu

5-6 damla nane yağı

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın. Soğuma işlemi sonunda her gün dudaklarınıza bu karışımı sürün ve öyle dışarı çıkın. Dudaklarınızdaki çatlaklar kısa süre içerisinde yok olacak ve dudaklarınız canlanacaktır.

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