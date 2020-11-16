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Naneli diş macunu nasıl yapılır dışardan almak zorunda kalmayacaksınız!

Ev yapımı naneli diş macunu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Diş macununuzu evde hazırlamaya ne dersiniz? İşte hazırlanışı!

Naneli diş macunu nasıl yapılır dışardan almak zorunda kalmayacaksınız!
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Ev yapımı diş macunu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Bu macun, normal diş macunları gibi dişlerinizdeki kalıntıları temizlemenin yanı sıra dişlerinizi de beyazlatacak. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler! 

EV YAPIMI NANELİ DİŞ MACUNU

Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi yağı, 15 damla nane yağı, 4 çorba kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

İlk olarak 1 veya 2 bardak Hindistan cevizi yağını bir kabın içerisine koyun. Hindistan cevizi soğuksa karıştırılması zor olacağı için eritilmesi gerekir. 4 çorba kaşığı kabartma tozunu ve 15 damla nane yağını da ekleyip iyice karıştırın. Karışımı hava geçirmediğinden emin olduğunuz bir kapta muhafaza edin.

 

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