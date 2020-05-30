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Puf böreği tarifini sabah kahvaltıda deneyebilirsiniz!

Sabah kahvaltıda kızartma hamurişi sevenler için püf böreği tarifini sıraladık işte puf böreği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler!

Puf böreği tarifini sabah kahvaltıda deneyebilirsiniz!
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Evde en kolay haliyle hazırlayabileceğiniz puf böreği tarifini sıraladık! Sizde evde en kolay haliyle puf böreği yapabilirsiniz. Sabah kahvaltıda hamurişi kızartması sevenler için en kolay haliyle yapabileceğiniz tarifi elmaelma.com'da bulabilirsiniz. İşte evde puf böreği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler! Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler; 1,5 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1/2 su bardağı su, 1/2 çay kaşığı kabartma tozu, 1/2 çay kaşığı tuz, 200 gram yağsız beyaz peynir (ya da lor peyniri), 1/4 demet maydanoz, 2 su bardağı ayçiçek yağı puf böreği için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Unu geniş bir karıştırma kabına alın. Orta kısmını parmak uçlarınızla açıp yumurtayı kırın. Unun kenar kısımlarına elenmiş kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Azar azar su ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurun. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur elde etmelisiniz. Gerekirse azar azar un ilave edip hamuru 8-10 dakika kadar yoğurun.

Kıvam alan hamurun üzerine nemli bir mutfak bezi kapatıp oda sıcaklığında 45-50 dakika kadar dinlendirin. İç malzemesi için; yağsız beyaz peyniri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Maydanoz yapraklarını ince ince kıyıp rendelenmiş peynirle karıştırın. Dinlenmiş hamuru ufak bezelere bölüp mutfak tezgahı üzerinde yuvarlayın. Hafifçe unlanmış tezgah üzerinde oklava ya da merdane yardımıyla olabildiğince ince açın. Hamur ruleti ya da kalıp yardımıyla açtığınız hamurları üçgen şeklinde kesin. Tüm hamur bezeleri bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Üçgen hamur parçalarının yarısını bir kenara ayırın. Kalan üçgenlerin orta kısmına hazırladığınız iç malzemeden yerleştirin.

Üzerlerine birer adet üçgen hamur parçası kapatıp kenar kısımlarının üzerinden hamur ruleti ya da çatal yardımıyla geçin. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Muska şekli verdiğiniz puf böreklerini kızgın yağda renk alana kadar kızarttıktan sonra servis tabaklarına dahil edebilirsiniz.

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