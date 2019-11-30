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Enginar suyunun faydaları kanı temizliyor!

Enginar suyunun faydaları neler? Karaciğeri koruduğu bilinen enginarın faydaları saymakla bitmiyor. İşte kanı temizleyen bu mucize besinin faydaları!

Enginar suyunun faydaları kanı temizliyor!
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Tam bir sağlık deposu olan enginarın faydalarının neler olduğunu biliyor muydunuz? Kimisinin ayıla bayıla tükettiği kimisinin ağzına bile sürmedi enginarın faydalarını duyunca hiç yemeyenler bile yemek isteyecek. Özellikle karaciğer sağlığını korumasıyla bilinen bu enfes yiyeceğin faydalarının neler olduğuna gelin hep beraber bakalım. İşte enginar suyunun bilinmeyen faydaları! 

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIYOR 

Enginar suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Kan dolaşımını hızlandıran bu besin aynı zamanda metabolizmayı da harekete geçiriyor. Aynı zamanda mineral deposu olan bir sebzedir. 

BOL MİKTARDA C VİTAMİNİ İÇERİYOR 

Enginar suyu içerisinde bol miktarda C vitamini barındıran besindir. Vücudun şeker dengesini korumaya yardımcı olur ve içerdiği lifler sayesinde mide sorunlarına iyi gelir.

CİNSEL DUYGULARI HAREKETE GEÇİRİYOR 

Enginar, eski zamanlarda doğurganlığı artırmak için kullanılıyordu. Öte yandan enginar suyu cinsel duyguları harekete geçiriyor.Enerji veriyor.Enginar suyunun cilde de pek çok faydası bulunuyor. Bol vitamin içeriği ile cildin nem dengesini sağlıyor.

NASIL HAZIRLANIR? 

MALZEMELER: 3 adet enginar ve 1 litre su 

YAPILIŞI: 

Enginar suyunu hazırlamak oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey enginarları güzelce yıkayıp, saplarını ve uç kısımlarını kesmek. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kaynatın. Enginarlar demlendikten sonra suyunu süzün ve bir kavanozun içine alın. Enginar suyunu buzdolabında birkaç gün muhafaza edebilirsiniz. 

 

 

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