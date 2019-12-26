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Fazla çay içmenin zararları neler tansiyon artışına neden oluyor!

Aşırı çay tüketimi tansiyon artışına ve anemiye neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte çok fazla çay içmenin zararları!

Fazla çay içmenin zararları neler tansiyon artışına neden oluyor!
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Dünya Çay Komitesi’nin 2018’de hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırayı aldı. Hal böyle olunca çay içmenin vücuda herhangi bir zararının olup olmadığı da merak konusu oldu. Uzmanlar uyarıyor! Aşırı çay tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor! Peki fazla çay içmenin zararları neler? Tüm merak edilenleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gökçen Özüpek'ten öğrendik. 

Aşırı çay tüketimi tansiyonu yükseltiyor 

Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu ‘tanenler’ sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlıkproblemine sebep olmaktadır. Ayrıca içeriğinde bulunan kafein ise, fazla çay tüketimine bağlı olarak tansiyonu yükseltip, bireylerde taşikardiye sebep olabilmektedir. Ayrıca aşırı tüketildiğinde su kaybının oluşmasını da tetiklemektedir.

Yeşil çay daha sağlıklı! 

Siyah çayın içeriğinde tanen ve kafein fazla miktarda bulunurken, yeşil çayda ise polifenol olarak adlandırılan antikanserojen maddeler yoğunluktadır. Yeşil çay içeriğinde kanser hücreleri için etkili olan polifenolleri bulundurmasına rağmen günde maksimum 5 bardaktan daha fazla içilmemesini belirten yayınlar mevcuttur.

Günde 5 bardaktan fazla çay içiyorsanız... 

Aşırı tüketiminin tansiyon artışına sebep olduğu bildirilmektedir. Her iki çayda da kafein bulunmaktadır, ancak yeşil çaydaki kafein oranı daha düşüktür. Siyah çayın da yeşil çay gibi antioksidan özellikleri vardır, ancak siyah çay daha fazla işlem gördüğü için antioksidan miktarı daha azdır. Siyah çay tüketiminin günde beş çay bardağını geçmemesi önerilmektedir. Bitki çaylarının ise üç bardağı geçmemesi önerilir.

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