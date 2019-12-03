Goji Beryy meyvesinin faydaları neler mutluluk meyvesi olarak biliniyor!

Halk arasında kurt üzümü olarakta bilinen goji berry'nin ne olduğunu biliyor muydunuz? Tibet'te mutluluk meyvesi olarak bilinen bu meyvenin insan sağlığına olan faydaları inanılmaz boyutta. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kullanılan bu meyvenin bilinmeyen faydalarına gelin hep birlikte bakalım.

2000 yıllık geçmişi olan meyvedir

Goji Berry kiminizin ismini sıklıkla duyduğu kiminizin ise adını ilk defa duyduğu meyvelerden biridir. Ülkemizde kurt üzümü olarakta adlandırılmaktadır. 200O yıllık geçmişi olan bu mucizevi bitki özellikle Çin'de ilaç yapımında kullanılmaktadır.

Mutluluk meyvesi olarak biliniyor

Tadı ekşimsi ve kiraza yakın bir tadı olan bu meyve Tibet'te mutluluk meyvesi olarak biliniyor. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kullanılan meyve metabolizmayı da hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Goji Berry içerisinde bol miktarda krom, kalsiyum ve magnezyum mineralleri bulundurmaktadır.

Böbrek sağlığını koruyor

Goji Beryy meyvesinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları; Böbrek sağlığını korumaktadır. Testesteron seviyesini yükseltir, cinsel fonksiyonları düzenler, Doğurganlığı artırır.Kolesterol seviyesini düzenler.Lipit peroksidasyonunu önler. Kilo kaybını hızlandırır

Tansiyonu dengeliyor

Tansiyonu dengeler. Kanı temizler. Hafızayı güçlendirir. Halsizlik ve yorgunluk gidericidir.Uykuyu düzenler

Kan şekerini düzenliyor

Kan şekeri düzensizliğine faydalıdır. Antosiyaninlerden zengindir, kalp fonksiyonlarınızı düzenler. Gece körlüğüne karşı faydalıdır. Makula dejenerasyonunda pozitif etkileri bulunmaktadır. Menopoz sıkıntılarını hafifletir

Azı karar çoğu zarar!

Her şey gibi bu meyvenin de fazlası zararlıdır. Goji Berry zayıflamaya yardımcı olduğundan dolayı çok fazla tüketilmemesi gerekemektedir. Özellikle diyabet hastaları ve diyabet ilaçları kullanan kişilerin bu meyveyi asla tüketmemesi gerekiyor. Çünkü bu meyve ilaçların etkilerini azaltmaktadır. Aynı zamanda çok fazla tüketilmesi durumunda hipertansiyona yol açmaktadır.