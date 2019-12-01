Günde 2 bardaktan fazla gazlı içecek içenlerin ölüm riski artıyor!

Gazlı içecekleri seviyor musunuz? Peki diyet olan gazlı içecekleri? Eğer yanıtınız evetse ve günde 2 bardaktan daha fazla gazlı içecek içiyorsanız hemen bu alışkanlığınızdan vazgeçmenizi öneririz. Zira 12 yıl boyunca izlenen 81 bin 714 kadının katıldığı bir araştırmanın sonuçları hiç de iç açıcı değil.

Günde 2 bardaktan fazla içiyorsanız...

Günde 2 bardak ve daha fazla gazlı içecek içenlerin felç geçirme riski yüzde 23, erken yaşta ölme riski ise yüzde 16 daha yüksek çıktı.

Kalp hastalığı ve ölüm riski yüzde 23 daha yüksek

Çok fazla gazlı içecek tüketen kişiler ile haftada 1 kez yada hiç gazlı içecek tüketmeyen kişiler de araştırmada karşılaştırılmış. Hiç içmeyenlere oranla sürekli gazlı içecek tüketenlerin kalp hastalığı ve ölüm riski yüzde 23 daha yüksek çıkmış.

New York, Albert Einstein Tıp Koleji'nden baş yazar Dr Yasmin Mossavar-Rahmani, “Birçok iyi niyetli kişi, özellikle fazla kilolu olanlar, diyetlerinde kalorileri azaltmak için düşük kalorili tatlandırılmış içecekler içerler. Ancak bu sağlık risklerini ortadan kaldırmak için yeterli değil" diyor.