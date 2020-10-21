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Kalça ağrısı neden olur iltihaplı romatizma sebeplerinden!

Çok şiddetli ve birkaç hafta içinde geçmeyen kalça ağrıları ciddi sağlık sorunlarının işareti olabiliyor. İltihaplı romatizma da bu sağlık sorunlarından biri.

Kalça ağrısı neden olur iltihaplı romatizma sebeplerinden!
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Kalça eklemleri, sürekli olarak yapılan yoğun hareketlere ve aşırıya kaçmayan yıpranma, aşınma gibi durumlara karşı dayanıklı olan güçlü bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda uyluk kemiğinin (femur) leğen kemiği (pelvis) ile birleştiği vücudun en çok hareket eden eklemidir. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen kalça eklemlerinde oluşan ağrı birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. İşte kalça ağrısının nedenleri ve tedavisi...

Kalça ağrısı neden olur?

Kalça ağrısı olgularına bakıldığında birçoğunun yapılan ters bir hareket veya egzersiz esnasında eklemin fazla zorlanması gibi basit nedenlere bağlı olarak geliştiği görülür. Bu gibi durumlarda ağrıyı oluşturan etken genellikle kas tendonlarındaki gerginlik veya kalçadaki yumuşak dokularda meydana gelen iltihaplanmalardır. Ağrının 2 haftalık süreç boyunca iyileşmemesi ise, altta yatan daha ciddi bir problemi işaret eder. Ekleme ilişkin sorunlardan kaynaklı olarak hissedilen ağrılar bazı durumlarda kasık, dizler veya üst bacaklara da yansıyabilir. Bazı durumlarda ise diz veya bel bölgesinde var olan sorunlardan kaynaklı olarak kalçada ağrı hissedilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bunların haricinde kalçada ağrı oluşumunun yaygın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Düşme veya kalçanın yaralanması
Artrit (Romatoid artrit, osteoartrit, psoriatik artrit, juvenil idiopatik artrit, septik artrit vb.)
Kalçada kırık ve çıkıklar
Eklem iltihabı (bursit)
Burkulma
Kasık fıtığı
Kalça labral gözyaşı durumu (kalça eklemi kıkırdağında yırtılma)
Tendon iltihabı (tendinit)
Siyatik
Kemiklere yayılım göstermiş ileri metastatik kanser vakaları
Legg-Calve-Perthes hastalığı
Kemik iltihabı (osteomiyelit)
Osteoporoz (kemik erimesi)
Sinovit (eklem zarı iltihabı)

Kalça ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Şikayete yol açan ağrıların hafifletilmesi ve ortadan kaldırılması için genellikle parasetamol, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (naproksen, ibuprofen vb.) ve bifosfonatlar gibi ağrı kesici ilaçlar önerilir.

Bunun yanı sıra istirahat ve iyileşmeye yardımcı egzersizlerin uygulanması da tedavinin bir parçasıdır. Kemik erimesinden kaynaklanan kalça ağrılarında zayıflayan veya hasar gören kemiklerin onarımını desteklemek amacıyla kalsiyum ve D vitamini takviyelerinden yararlanılabilir. Daha uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından destek alınması gerekebilmektedir.

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