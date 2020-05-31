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Aronya meyvesinin faydaları akciğerleri temizliyor!

Aronya meyvesinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesinin faydalarına inanamayacaksınız!

Aronya meyvesinin faydaları akciğerleri temizliyor!
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Halk arasında 'süper meyve' olarak adlandırılan bu meyve akciğerleri temizlemesinden tutun da bağışıklık sistemini güçlendirmesine kadar pek çok konuda insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Anavatanı Kuzey Amerika olan bu meyve, ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlamıştır. Pek aronya meyvesinin bilinmeyen faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Gelin aronya meyvesinin faydalarına beraber bakalım! 

Kanserli hücreleri yok ediyor 

Halk arasında süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesi içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Kanserli hücreleri yok ettiği tespit edilmiştir. Aynu zamanda tıbbı tedavilerde de kullanılmaktadır. Anavatanı Kuzey Amerka olan bu meyve ülkemizde Bolu'da yetiştiriliyor. 

Hücreleri yeniliyor 

Türkçede aronya diye adlandırılan meyvenin asıl adı aroniadır. Antioksidan bakıından oldukça zengin bir meyvedir. Bu meyve hücre yenileyici bir meyvedir. Yaşlanmayı geciktirici bir etkisinin de olduğu meyvenin faydalarını saymakla bitiremyoruz. 

Bol C vitamini içeriyor 

Sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak aronya suyu insan vücudunun gün boyu dinç kalmasını sağlar. Gece ise yatmadan önce içildiğinde rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur. 

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR 

Kronik hastalıklarla baş ederek bağışıklığı güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra kronik strese karşı da etkili bir meyvedir. Aynı zamanda hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi görmektedir. 

Akciğerleri temizliyor 

Akciğerleri ve karaciğerleri temizleyen bu mucize sayesinde zararlı bakteriler idrar yolu ile vucüttan atmaktadır. 

Damar tıkanıklığını önlüyor 

Kandaki kolestrol seviyesini dengede tutar, damar tıkanıklığını önler. Böylece kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları riskini azaltır. 

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