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Ayvanın faydaları neler metal bıçakla sakın kesmeyin!

Uzmanlar insan sağlığına pek çok faydası bulunan ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte nedeni!

Ayvanın faydaları neler metal bıçakla sakın kesmeyin!
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Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan ayvanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, vücudun gün boyu daha dinç ve tok hissetmesi için mutlaka mevsiminde her gün bir ayva tüketilmesini tavsiye etmektedir. Uzmanlar bunun yanı sıra ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Biz de elmaelma.com olarak sizlere hem ayvanın bilinmeyen faydalarını hem de neden metal bıçakla kesilmemesi gerektiğini sizler için sıraldık. İşte tüm merak edilenler! 

AYVAYI SAKIN METAL BIÇAKLA KESMEYİN! 

Yapılan araştırmalara göre ayvanın yaprağı ve kabuğu neredeyse kendisinden daha önemli. İçerisindeki vitamin ve minerallerin fazla olması nedeniyle ayvanın kabuğuyla beraber tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan araştırmalar, Anadolu'dan Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılan ayvanın metal kesici aletlerle kesilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.Bunun sebebi ise metal kesici aletlerde bulunan brenthill maddesi ayvada bulunan pektin ve organik asit maddelerinin özelliğini bitirmesidir. 

KABUĞU İLE BERABER TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERN 

Ayva sindirim problemerine iyi gelen bir meyvedir. Kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önlemektedir. Kabuğu ile beraber tüketildiğinde metabolizmanın daha sağlıklı işlemesi destekler. 

SAÇLARIN PARLAK OLMASINI SAĞLIYOR 

Ayva kan içerisindeki oksijeni  arttırarak kan dolaşımının artmasını sağlamaktadır. Böylece saç diplerine kadar giden sağlıklı kan ücreleri saçların daha parlak ve güçlü olmasını destekler. 

 KANSERLİ HÜCRELERİ AZALTIR 

Yüksek antioksidan sayesinde vücutta dolaşan serbest radikalleri ve kanserli hücreleri azaltır.

DİYET LİSTELERİNDE İLK SIRADA YERİNİ ALMAKTADIR 

Ayva aynı zamanda diyet listelerinde ilk sırada yerini almaktadır. Kan şekerini yükseltmeyen bu meyveyi diyabet hastaları da rahatlıkla tüketebilir. 

 

 

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