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Cevizin faydaları neler sindirimi kolaylaştırıyor!

Beyin sağlığı için oldukça faydalı olan cevizin bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Cevizin faydaları neler sindirimi kolaylaştırıyor!
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Cevizin insan sağlığı üzerine olan etkileri paha biçilemez. Beyin sağlığından tutun da sindirime kadar birçok konuda fayda sağlayan cevizin bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. Uzmanlar cevizin çiğ olarak tüketilmesini öneriyor! Peki neden? Cevizi suda bekletmenin faydası var mıdır?  Bir gece önceden suda bekletilen ceviz ne işe yarar?  Cevizin faydaları neler? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

CEVİZİ BİR GECE SUDA BEKLETİRSENİZ... 

Uzmanlar cevizi bir gece önceden suda bekletmenin çok faydalı olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalara göre cevizi kabuklarıyla birlikte suda bekletmek ve düzenli olarak tüketmek  kalpten göz hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisine iyi geliyor. 

BEYİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ! 

Ceviz bol miktarda omega 3 içeren bir besindir. Bu özelliği sayesinde beyin sağlığı için birerbirdir. Uzmanlar cevizin bu özelliğinden yararlanmak isteyenlere aç karnına tüketmesi gerektiğini söylüyor. 

VÜCUT HÜCRELERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAR 

Ceviz aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde vücudun temizlenmesinde oldukça etkilidir. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur ve kanser hastalığının yaşanma riskini azaltır. 

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR 

Lif sadece sindirime fayda sağlamaz aynı zamanda uzun süreli tokluk hissi verdiğinden kilo vermede etkili bir besindir. Ancak kavrulmuş ceviz vücutta yağ oranını artırır. 

GAZ PROBLEMLERİNE ŞİŞKİNLİĞE İYİ GELİR 

Ceviz aynı zamanda sindirim problemlerine yakalanma riskini düşürmektedir. Bu özelliği ile gaz problemleri ve şişkinliğe iyi gelir. 

 

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