Kerevizin faydaları neler mide yanmasına birebir!

Çok eski zamanlardan itibaren kullanılmaya başlayan kerevizin insan sağlığına olan faydalarını duymuş muydunuz? Destanlara bile konu olan bu besin mide yanmasından tutun da vücuda enerji vermesine kadar pek çok konuda yarar sağlamaktadır. Vücudun günlük sıvı oranının yüzde 25 kadar büyük bir kısmını karşılayan bu mucizevi besinin faydalarına inanamayacaksınız. Düzenli olarak tüketildiğinde oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarını da önlediği tespit edilen kerevizin faydalarına gelin beraber bakalım. İşte kerevizin bilinmeyen faydaları!

Kök ve yapraklarıyla beraber tüketiliyor

Kök ve yapraklarıyla beraber tüketilebilen enfes bir besindir kereviz. İçerisinde bol miktarda vitamin, mineral ve bitkisel guda bulundurmaktadır. Bu özellği sayesinde insan sağlığına da oldukça yarar sağlayan gıdalar arasında yer alamaktadır. Bu besin kaynatıldığı zaman bile besin değerini kaybetmemektedir.

Hem gıda hem ilaç olarak tüketilmiştir

Avrupa'dan tüm dünyaya yayılan bu enfes besinden yunan destanı İlya'da bile bahsedilmiştir. Eski zamanlardan itibaren alternatif tıp alanında kullanılan bu besinin hem gıda hem de ilaç olarak kullanıldığı bilgisi destanda yer alan bilgilerdendir.

Mide duvarını güçlendiriyor

Krevizin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Mide duvarını güçlendiren bu besin kışın az tüketilen vücuttaki suyu karşılamada bile etki sağlayan bir besindir. Aynı zamanda midede oluşan asit oranınında dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Yanma ve ekşime problemlerini de azaltmaktadır.

Vücuttaki sıvı kaybını gideriyor

Kerevizin yüzde 90'ı sudan oluşmaktadır. Bu nedenle su kaybı yaşayan vücudun sıvı kaybını da gidermeye yardımcı olmaktadır. Ciltteki deforme olmuş bölgeleri de içerdiği sıvı sayesinde iyileştirir.

Enerji veriyor

Kereviz tam bir enerji deposudur. Sürekli olarak tüketildiğinde vücuda gerekli enerjiyi sağlamaktadır. Özellikle diyet yapanların kereviz yemesi önerilmektedir. Vücuda enerji vererek kişinin dinç olmasını sağlamaktadır.