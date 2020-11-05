Mandalinanın faydaları neler böbreğe iyi geliyor!

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan mandalinanın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İçerisinde bulundurduğu vitamin ve minaraller sayesinde sağlığa oldukça faydası bulunan mandalinanın bilinmeyen faydalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. Peki mandalinanın faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Kansere karşı kalkan oluşturuyor!

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden br tanesdir mandalina. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde kansere karşı kalkan görevi oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra kalk hastalıklarının yaşanma riskini de azaltmaktadır.

Bağırsakları korur

Çok az insan mandalinaların da mükemmel bir lif kaynağı olduğunu ve portakaldan daha kolay sindirildiğini bilir. Bu özelliği sayesinde bağırsakların korunmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur. Kolstrol seviyesini düşüren mandalina kan şekerinin de dengelenmesine yardımcı olur.

Kemik sağlığını geliştirir

Orta büyüklükteki bir mandalinada bir mineral olan yaklaşık 146 miligram potasyum bulunur. Potasyum, vücudun tüm organlarını, hücrelerini ve dokularını etkiler. Bu mineral böbrek, kas, sinir, kalp ve sindirim sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.

Yaraları iyileşmesine yardımcı olur

Mandalina içerisinde bol miktarda C vitamni barındıran bir meyvedir. Bu özelliği sayes,nde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu meyve aynı zamanda çok güçlü bir antioksdandır.