Meyan kökü bitkisinin faydaları tüm toksinleri atıyor!

Meyan kökü yöreden yöreye kullanımı değişen bir bitkidir. Hem ilaç sanayisinde hem de gıda sektöründe kullanılan bu bitkinin insan sağlığına olan faydaları inanılmaz boyutta. Meyan kökünün insan sağlığına faydası nedir? diyorsanız meyan kökü hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık. Karaciğerdeki toksinleri atmasından tutun da sedef hastalığını iyileştirmesine kadar pek çok konuda yarar sağlayan meyan kökünün bilinmeyen faydaları!

İlaç sanayisinde kullanılıyor

Meyan kökü yöreden yöreye kullanımı değişen birbitkidir. Kimisi ilaç sanayisinde kullanırken kimisi de şerbet olarak tüketmektedir. Faydalarından bir haber olduğumuz bu bitki yüzyıllar önce tıbbi tedavinin ham madesi olarak kullanılırdı. Meyan bitkisi akarsu kenarlarında yetişmektedir. Yaz aylarında toplanılan bu bitkiden yıl boyunca yararlanılmaktadır. Meyan bitkisinin tadı toprağa göre değişiklik göstermektedir. Kimisi tatlı kimisi acı olan meyan kökü glikoz, sakaroz, nişasta, tanen, asparagin, yağ, zamk, reçine, çok tatlı olan glycyrhizik asidi ve glychrizin gibi bileşenler içermektedir.

Sedef hastalığına birebir

Meyan kökü deformasyona uğrayan cildi onarmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sedef hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Yüzde bulunan sivilce ve akneleri tedavi eden meyan kökü cildin güzelleştirmektedir.

Mide asidini düzenliyor

Uzmanlar meyan kökünün ağız içi yaralarının iyileşmesine yardımcı olduğunu söylemektedir. Mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olan bu bitki aynı zamanda bağırsaktaki parazitleribnde temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Karaciğerdeki toksinleri atıyor

Antioksidan ve tonik özelliği sayesinde karaciğerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda vücutta yağ birikmesine de engel omlmaktadır. Rahatlatıcı bir özelliğe sahip olan meyan kökü kronik yorgunluğu ve stresi de azaltığ kişinin rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

Meyan kökü çayı nasıl hazırlanır?

4 bardak sıcak suyun içerisine 4 tatlı kaşığı meyan kökü koyup karıştırınız daha sonra 10 dakika da kaynattıktan sonra demlenmeye bırakınız. Kullanacağınız alana göre ılık ya da soğuk tüketiniz. Gün içerisinde bir bardak tüketebilirsiniz. Aç ya da tok fark etmez.