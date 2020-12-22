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Pirinç sabunun faydaları neler cilt kırışıklıklarını önlüyor!

Cildin beyazlamasına ve arınmasına yardımcı olan pirinç sabununu bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Pirinç sabunun faydaları neler cilt kırışıklıklarını önlüyor!
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Pirinç sabununun cildi beyazlatmaya yardımcı olduğunu duymuşsunuzdur. Bunun yanı sıra cildi derinlemesine temizleyen bu sabun cilt kırışıklıklarının giderilmesine de yardımcı olmaktadır. Elmaelma.com olarak sizlere pirinç sabununun bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık. 

Cildi nemlendiriyor

Pirinç sabununun faydaları saymakla bitmiyor. Cilde canlılık veren pirinç sabunu aynı zamanda cildin nemlenmesine de yardımcı oluyor. Güneş lekeleri ve çilleri azaltma konusunda da oldukça etkilidir.

Sivilce ve siyah noktaları yok ediyor 

Sivilce ile beraber siyah noktaların giderilmesi konusunda yardımcıdır.Cildi sağlıklı tutarken aynı zamanda güneş yanıklarına engeller.Cilt kırışıklıklarını önler ve aynı zamanda giderilmesine katkı sağlar.

 Pirinç Sabunu Nasıl Kullanılır?

2 veya 3 dakika kadar pirinç sabunu köpürtün. Daha sonra cildinize dikkatli bir şekilde uygulayın. Ardından ılık bir su ile birkaç dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ayrıca sadece yüz için değil aynı zamanda vücudun farklı bölgelere için de pirinç sabunu rahatlıkla kullanılabilir. Hepsi bu kadar! 

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