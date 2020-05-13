Şeftalinin faydaları neler hazımsızlık ve şişkinliği önler!

Şeftali, anavatanı Çin ve Orta Asya'ya dayanan sulu bir meyve. Ülkemizde Bursa, Mersin, Çanakkale gibi illerimizde yetiştirilen şeftali, insan vücuduna pek çok fayda sağlıyor. Şeftali, içerisinde yüksek miktarda A, C, E ve K vitamini bulundurur. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, çinko ve bakır gibi minerallerden zengindir. Şeftali, düzenli tüketildiğinde hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını da çözüyor. Gelin şeftalinin bilinmeyen faydalarına birlikte bakalım!

Yaşlanmanın önüne geçiyor

Harika bir çinko kaynağı olan şeftali, yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Ayrıca, çinko, vücuttaki testosteron seviyelerini artırarak, erkek üreme organlarının yaşlanma sürecine müdahale eder. Ek olarak, şeftalilerin saç dökülmesini azaltmak için kafa derisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir.

Sağlıklı gözler

Şeftali aynı zamanda yüksek A vitamini içerir. A vitamini, sağlıklı cilt ve gözler için, iltihabı azaltmada ve bağışıklık sistemini güçlendirmede önemlidir.

Hazımsızlık ve şişkinliği bitiriyor

Şeftali, yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini, yüksek lif içeriğiyle gidermeye yardımcı oluyor.

Kolesterolü düşürür

Fenolik bileşikler bakımından da zengin olan şeftali kötü kolesterolü düşürür aynı zamanda içerisindeki antioksidanlar sayesinde damarları temizleyerek kan akışını dengeler. Böylece ödem ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Cilde renk katıyor

Şeftali, cilt sağlığını destekleyen A vitamininden zengindir. Meyve aynı zamanda cildinize renk katar. Ayrıca içeriğinde bulunan C vitamini, kırışıklıkları azaltmaya, cilt dokusunu iyileştirmeye ve cildi güneşten ve deformasyona karşı koruyabilen mükemmel bir antioksidandır.