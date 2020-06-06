search menu
search
close

Höşmerim nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Peynir helvası olarak adlandırılan höşmerim tarifini daha önce yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. Şahane bir höşmerim tarifi içeriğimizde...

Höşmerim nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
-A A+

Balıkesir ve Bursa'da yaygın olarak yapılan höşmerim tatlısı farklı bir lezzet arayanların imdadına yetişiyor. Peynir helvası olarak bilinen höşmerim lezzetli tadıyla misafirlerinizi mest edecek bir tatlı. Sizi daha fazla bekletmeden bu nefis tatlının tarifini paylaşıyoruz. Sofraları şenlendirecek höşmerim tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Malzemeler;

500 gr ya da 1kilo kadar tuzsuz taze peynir
2 yumurtanın sarısı
1 su bardağı kadar un
15 gram kadar tereyağı
750 gram kadar da toz şeker

Üzeri için;

Hindistan cevizi ya da fıstık

Hazırlanışı:

Hoşmerim tatlısı tarifi için ilk olarak bir kabın içerisine peyniri kadın ve daha sonra da üstüne yumurtaların sarılarını ekleyerek ezin ve karıştırın. Karıştırma işlemi gerçekleştirdikten sonra bu karışı bir tencere içerisine alın ve üzerine tereyağını üzerine dökün. Biraz biraz un ekleyerek aynı zamanda karıştırma işlemine devam edin. Tencerenizin altını da aynı zamanda yakın.

Karıştırma işlemi gerçekleştiriyorken tencereden aldığı sıcaklık sayesinde koyulaşan karışımın üzerine şekerinizi de ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 10-15 dakika kadar karıştırdıktan sonra tatlınız hazır olmuştur. Hoşmerim tatlısının tarifi bu kadardır. Artık sizde bu tarif sayesinde misafirlerinize farklı bir tatlı ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler! İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
Cinsellik
Simge Sağın "Çocuğu var" iddiaları hakkında ilk kez konuştu! Simge Sağın "Çocuğu var" iddiaları hakkında ilk kez konuştu!
Magazin
En Güncel Galeriler
İşte Benim Stilim'in Barbie'si estetikle bambaşka birine dönüştü!
İşte Benim Stilim'in Barbie'si estetikle bambaşka birine dönüştü!
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Ölüm anında vücutta ne olur?
Ölüm anında vücutta ne olur?
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Önceki Haberler
Büyüleyici tadıyla: Şakşuka tarifi
Büyüleyici tadıyla: Şakşuka tarifi
Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel evleniyor!
Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel evleniyor!
Bacak ağrısı hastalık habercisi!
Bacak ağrısı hastalık habercisi!
Acun'un kolundan çıkarmadığı saat, fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı!
Acun'un kolundan çıkarmadığı saat, fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı!
Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye gönderme: Baba olmak isterim!
Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye gönderme: Baba olmak isterim!
İşte arpacığı doğal yolla gidermenin en kolay yolu!
İşte arpacığı doğal yolla gidermenin en kolay yolu!
Vefat eden oğluyla fotoğrafını paylaştı! Sözleri yürek yaktı!
Vefat eden oğluyla fotoğrafını paylaştı! Sözleri yürek yaktı!
Onun da senden hoşlandığını gösteren 5 kanıt!
Onun da senden hoşlandığını gösteren 5 kanıt!
Yorumlar