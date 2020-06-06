Höşmerim nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Balıkesir ve Bursa'da yaygın olarak yapılan höşmerim tatlısı farklı bir lezzet arayanların imdadına yetişiyor. Peynir helvası olarak bilinen höşmerim lezzetli tadıyla misafirlerinizi mest edecek bir tatlı. Sizi daha fazla bekletmeden bu nefis tatlının tarifini paylaşıyoruz. Sofraları şenlendirecek höşmerim tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Malzemeler;

500 gr ya da 1kilo kadar tuzsuz taze peynir

2 yumurtanın sarısı

1 su bardağı kadar un

15 gram kadar tereyağı

750 gram kadar da toz şeker

Üzeri için;

Hindistan cevizi ya da fıstık

Hazırlanışı:

Hoşmerim tatlısı tarifi için ilk olarak bir kabın içerisine peyniri kadın ve daha sonra da üstüne yumurtaların sarılarını ekleyerek ezin ve karıştırın. Karıştırma işlemi gerçekleştirdikten sonra bu karışı bir tencere içerisine alın ve üzerine tereyağını üzerine dökün. Biraz biraz un ekleyerek aynı zamanda karıştırma işlemine devam edin. Tencerenizin altını da aynı zamanda yakın.

Karıştırma işlemi gerçekleştiriyorken tencereden aldığı sıcaklık sayesinde koyulaşan karışımın üzerine şekerinizi de ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 10-15 dakika kadar karıştırdıktan sonra tatlınız hazır olmuştur. Hoşmerim tatlısının tarifi bu kadardır. Artık sizde bu tarif sayesinde misafirlerinize farklı bir tatlı ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun!