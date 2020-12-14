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Lokmalık hurmalı toplar nasıl yapılır hafif ve lezzetli!

Yapılışı pratik, kalorisi az bir tatlı yapmak istiyorsanız içeriğimiz size göre! Hafif mi hafif lokmalık hurmalı toplar tarifi içeriğimizde!

Lokmalık hurmalı toplar nasıl yapılır hafif ve lezzetli!
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İster kahvenin yanında, ister tatlı krizlerinizde damaklarınızı şenlendirecek, hafif bir lezzet oluşuyla da gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz lokmalık hurma topları tarifini hazırladık. Yapılışı çok pratik; yağsız, şekersiz, unsuz, nefis bir tarifi kendisi. Lokmalık hurma toplarına hayran kalacaksınız. Peki lokmalık hurma topları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

15-20 adet bebe bisküvisi
2 tatlı kaşığı tereyağı
10 adet kuru hurma
1/2 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
1 yemek kaşığı kakao
1/2 su bardağı fındık(dövülmüş)

Toplarımızı bulamak için:

2 yemek kaşığı hindistan cevizi
2 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı türk kahvesi

Hazırlanışı:

Öncelikle hurmalarımızın kabuğunu soyuyoruz ve robotumuza atıyoruz.
Ardından bebe bisküvileri, kakao, süt, Hindistan cevizi tozu ve dövülmüş fındık içimizi de robotun içerisine ekleyip güzelce çekiyoruz. (hemen toparlanıp yoğurulacak bir kıvam alacaktır.) Robottan çektiğimiz karışımımızı bir kaba alıp üzerine erittiğimiz tereyağını ekleyerek yoğuruyoruz. Birkaç dakika yoğurup toparladıktan sonra minik minik yuvarlıyoruz. Yuvarlama işlemi bittikten sonra ayrı bir tabakta Hindistan cevizi tozu, Türk kahvesi ve kakaoyu karıştırıyoruz ve toplarımızı tek tek bu karışıma buluyoruz. Afiyet olsun.

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