Saray lokumu nasıl yapılır tadıyla büyüler!

Yılbaşı gecesi yemeği fazla kaçıranlar için hafif bir tatlı tarifimiz var. Sütlü tatlı severleri mest edecek saray lokumu tarifinin yapılışı oldukça pratik. Sunumuyla ve lezzetiyle büyüleyici bir tatlı! Peki saray lokumu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte leziz mi leziz saray lokumu tarifi...

Malzemeler:

1 litre süt

1 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket kakao (isteğe göre eklenmeyebilir)

Yarım margarin

1 paket krem şanti

2 paket hindistan cevizi

Yapılışı:

Yumurtayı, unu, şekeri ve sütü bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan almadan içine kakaoyu eleyerek koyun (isteğe bağlı). Margarini de katın. Ocaktan alıp mikserle çırpın. Fırın tepsinin zeminine yağlı kağıt serin ve hindistan cevizini eşit şekilde dökün. Daha sonra kremayı üzerine döküp dolapta biraz bekletin. Krem şantiyi de (1 su bardağı sütle) hazırlayıp soğuyan tepsiye döküp her yeri örtecek şekilde yayın. Daha sonra tepsideki muhallebiyi 3-4 parmak eninde şeritler halinde kesin. Kenarından kaldırıp rulo şeklinde sardıktan sonra, bir kat çevirin ve dibinden kesip tabağa alın. Kalan yerden rulo yapmaya devam edin. Tepsi bitene kadar bu işleme devam edelim. Sunumu için dilerseniz üzerine Antep fıstığı koyabilirsiniz.