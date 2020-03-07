Süt turtası nasıl yapılır üstü kıtır altı yumuşacık!

Süt turtası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yemekten sonra hafif bir tatlı arayanların tercih ettiği bu şahane lezzet tadıyla kendine hayran bıraktırıyor. Elmaelma.com olarak sizlere tüm malzeme listesi ve hazırlanışını hazırladık. Gelin parmaklarınızı yiyeceğiniz bu lezzetin nasıl hazırlandığına birlikte bakalım. İşte tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

12 adetbaklavalık yufka

1/2 su bardağıeritilmiş tereyağı

3 adetyumurta

1/2 su bardağıtoz şeker

1 tutamtuz

2 yemek kaşığıpudra şekeri

1 paketvanilin

1,5 su bardağısüt

Hazırlanışı:

Bakklavalık yufkaları tezgaha alın ve her birinin üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla dağıtın.Kelepçeli kek kalıbının içerisine pişirme kağıdı serin.

Yağlanmış tereyağlı baklavalık yufkaları büzün ve salyangoz şeklinde yuvarlayıp kelepçeli kalıba yerleştirin.Baklavalık yufkaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirip, ocaktan alın.Bu sırada derin bir kasede yumurta, toz şeker, tuz ve pudra şekerini çırpın.Son olarak üzerine vanilin ve sütü de ekledikten sonra tekrar çırpın ve bu karışımıfırından çıkardığınız baklavalık yufkaların üzerine dökün.Bu karışımı tekrar fırına verin ve 15 dakika daha pişirin.Fırından çıkardığınızda ilk sıcaklık geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin!