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Manken Martha Dolak kimdir telefonuna gelen mesajın ardından sevgilisi öldüresiye dövdü

Manken Martha Dolak, telefonuna gelen mesajın ardından sevgilisinden feci şekilde dayak yedi. Mankeni çektiği selfie kurtardı.

Manken Martha Dolak kimdir telefonuna gelen mesajın ardından sevgilisi öldüresiye dövdü
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Manken Martha Dolak'ın cep telefonuna gelen bir mesaj, sevgilisi Michael Goodwin tarafından feci şekilde dövülmesine yol açtı. Londra'da yaşayan 31 yaşındaki genç kadın, çektiği bir selfie fotoğrafın kendisini ölümden kurtardığını söyledi. 21 saat süren işkencenin detayları şöyle...

ARKADAŞINDAN MESAJ GELDİ SONRASI KORKUNÇ

Dolak: "Arkadaşımdan gelen mesaj, beni Michael'den ayrılmam teşvik ediyordu. Mesajı görünce kapıları kilitledi, kapana kısılmıştım. Pencereye doğru yöneldim, birileri beni görsün veya atlayayım diye ancak birden büyük bir acı hissettim. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Uyandığımda yatakdaydım, beni buraya koyduğunu biliyordum ve hareket edemiyordum. Bacaklarımı hissedemiyordum, dehşet bir baş ağrım vardı, başımı kaldıramıyordum. Gözüm açılmıyordu, yüzümde ise kalın bir kan tabakası vardı. Daha sonra sevgilimin başıma tekme attığını farkettim. Bir selfie fotoğraf çektim, neler olduğunu görmek istiyordum."

ÇEKTİĞİ SELFİE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Dolak şöyle devam etti: "Kendimi görünce dehşete düştüm, fotoğrafı hemen arkadaşıma gönderip yardım istedim. Arkadaşım aileme ulaştı, onlar da polise. Polisler önce Michael'ın eski adresine gidip kız kardeşiyle konuşmuş. Kız kardeşi benim merdivenlerden düştüğümü söylemiş. Polisler gidince de beni istemeden de olsa hastaneye götürmüş. Eğer biraz daha geç kalsa ölebilirdim."

SEVGİLİSİ 4 YIL HAPİS CEZASI ALDI

18 aylık ilişkilerinin bittiğini söyleyen model Dolak, sevgilisini bir 'canavar' olarak tanımlıyor. Michael Goodwin olay sonrasında çıktığı mahkemede dört yıl hapis cezası aldı.

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