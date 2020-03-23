Oyuncu Hazar Ergüçlü cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu!

46 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan 28 yaşındaki oyuncu Hazer Ergüçlü, sosyal medya hesabı Instagram'dan iç çamaşırsız ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Ergüçlü'nün paylaştığı pozlara takipçilerinin ilgisi büyük oldu.

Cesur pozlarına beğeni yağdı

Binlerce can alan koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Güzel oyuncu son paylaşımında beyaz bir body giydiği cesur pozlarına yer verdi. Ergüçlü, kötü yorumlara tedbirini ise fotoğraflarını yorumlara kapalı şekilde paylaşmakta buldu. Hazar Ergüçlü'nün pozları 190 bin beğeni aldı.

"Dışarı çıkmak sadece yaşlılara yasaklanmamalı"

Ergüçlü koronavirüs için alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma yasağının getirilmesi hakkında yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yaşının 65 yaş üstü olmaması ve herkesin evinde oturması gerektiğine dikkat çekerek "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" dedi.