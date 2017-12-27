1.5 yılda tam 206 kilo verdi gören 18 yaşında genç kız sanıyor

Obezite, dünyanın her ülkesinde gittikçe ciddi bir sorun haline geliyor. ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Nikki Wester o kadar kilo aldı ki ayağa kalkıp yürüyememeye ve duş bile alamamaya başladı. Kendi vücuduna hapsolmuş bir mahkûm gibiydi. Tam olarak 294 kiloydu. Hatta dünyaca ünlü bir televizyon kanalı 2015 yılında onun hayat hikayesini konu alan bir belgesel çekmişti. Belgesel çekiminin 1.5 yıl ardından sonra Nikki şimdi kendi durumundaki herkese ilham oluyor. Çünkü Nikki tam 206 kilo verdi. İşte Nikki Wester'in inanılmaz azim dolu hikayesi.

