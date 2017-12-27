1.5 yılda tam 206 kilo verdi gören 18 yaşında genç kız sanıyor

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Obezite, dünyanın her ülkesinde gittikçe ciddi bir sorun haline geliyor. ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Nikki Wester o kadar kilo aldı ki ayağa kalkıp yürüyememeye ve duş bile alamamaya başladı. Kendi vücuduna hapsolmuş bir mahkûm gibiydi. Tam olarak 294 kiloydu. Hatta dünyaca ünlü bir televizyon kanalı 2015 yılında onun hayat hikayesini konu alan bir belgesel çekmişti. Belgesel çekiminin 1.5 yıl ardından sonra Nikki şimdi kendi durumundaki herkese ilham oluyor. Çünkü Nikki tam 206 kilo verdi. İşte Nikki Wester'in inanılmaz azim dolu hikayesi.
Nikki, TLC kanalına yemek yemeye bağımlı olduğunu itiraf etmişti. Kadın, “Aşırı derecede kiloluyum. Vücudumdan dolayı çok acı çekiyorum ve bundan nefret ediyorum. Kendimi ise yemek yemeninin bir bağımlılık olduğuna ve bu bağımlılığın beni öldüreceğine ikna ettim” dedi.
Belgesel çekimi esnasında Nikki Arkansas’tan Teksas’a götürüldü. Burada ona Dr. Nowzaradan isimli ve ‘Dr. Sonraki’ isimli bir cerrah tedavi etti. Nikki’nin gastrik bypass ameliyatı başarılı geçti. Operasyonun bir yıl ardından tam 93 kilo verdi. Özel bir eğitmen eşliğinde düzenli aralıklarla spor yaptı. Bu sırada ise sık sık terapistiyle görüştü.
Ancak hiç olay olmadı. Tedavisi sırasında Nikki çok üzüleceği bir haber aldı. En yakın arkadaşı Michael, geçirdiği gastrik bypass operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti. Michael’ın ölümü Nikki’yi mücadelesine devam etmesi için daha da kamçıladı. Dr. Nowzaradan biraz daha kilo vermesi halinde, Nikki’nin karnındaki fazlalık deriyi alabileceğini ifade etti.