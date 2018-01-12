Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü

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İngiltere'de yayınlanan TOWIE adlı diziyle adını 'şöhretliler' arasında yazdıran Lauren Goodger fazla kilolarıyla hem izleyenler hem de takipçileri tarafından eleştirilen bir isim olmuştu.
Ünlü yıldızın kiloları arttıkça takipçilerinin eleştirilerinin de dozu artmıştı. Plajda çekilen bikinili fotoğrafları için takipçileri artık 'İğrenç bir balinasın' demeye başlamışlardı.
Ünlü yıldız ise eleştiriler sonrası kendini daha fazla yemeğe verdi ve işler çığrından çıkmaya başladı. Bir gün 'Yeniden zayıf olmak istiyorum' diye karar verdi.
Kilolarından ve aşırı yemek yeme sorunundan bahsederken ağlayan ünlü yıldız, hayatına ton balığı ve az miktarda karbonhidratla devam etmeye başladı.