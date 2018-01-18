Şişmansın model olamazsın dediler 2 yıl sonra görenler şoke oldu

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Hunter McGrady'nin hikayesi tüm kadınlara ilham olacak türden. Annesi, halası, teyzesi model olan ve çocukluğundan beri onlar gibi model olma hayali kuran Hunter McGrady'ye 'şişmansın bu kilolarla asla model olamazsın' dediler.
O da herkes gibi hayalinin peşinden gitmek için kilo verme serüvenine başladı. 1.80 boyundaki ünlü model ne yaptıysa vücudunun incelmesini sağlayamadı.
Prototip olarak her zaman kıvrımlı hatlara sahip olduğun söyleyen Hunter McGrady, ne yaparsa yapsın asla sıfır beden bir manken gibi görünemeyeceğini anladı.
Ancak bu durum onu hayallerinden uzaklaştırmadı. Var olan bedeniyle model olma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.