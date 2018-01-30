Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bilinmeyenlerini anlattı en büyük korkusu...

DİYET İNSANI DEĞİLİM!

Ufak Tefek Cinayetler'in başladığı günlerde aşırı zayıf hali çok konuşulan Bade İşçil kendisini 'Diyet yapabilecek bir insan değilim' diye anlatıyor. Çabuk kilo alan bir bünyesi olduğunu da söyleyen İşçil, "Çabuk kilo alıyorum ama zor kilo veriyorum. Bu nedenle çok dengeli besleniyorum. Yine de çikolata gibi abur cubara izin verdiğim günler de oluyor.