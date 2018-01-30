Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bilinmeyenlerini anlattı en büyük korkusu...

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Ufak Tefek Cinayetler'in sarışın bombası Bade İşçil'in sağlık, güzellik ve bilinmeyen yönlerini sizler için derledik. Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanan son bölümlerinde yaptığı hamlelerle dizinin en çok konuşulan karakterleri arasına giren Bade İşçil nasıl bu kadar fit kalabiliyor, cilt ve saç bakımı için neler yapıyor, hayattaki en büyük korkusu ne? İşte Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil'in sırları...
Önce Bade İşçil'in saçlarıyla başlayalım. Bade İşçil saç bakımı için şampuanları ara ara değiştiriyor. Eskiden saçlarına röfle yaptıran Bade İşçil bu yöntemden vazgeçti. Saç bakımıyla ilgili İşçil, "Röfle olunca saçlarım çok bakım istiyor. Saç doğal olduğunda daha sağlıklı oluyor. Şampuan ve saç kremini ayrı ayrı kullanıyorum. Güzel görünmeyi, bakımlı olmayı seviyorum ama çok da özendiğim söylenemez. Benim için temiz olmak önemli" diyor.
GÜNLÜK HAYATTA MAKYAJ YAPMIYORUM
Günlük hayatında çok da makyaj sevmeyen biri olan Bade İşçil, kirpikleri için ise özel bir bakım yaptıyor. İşçil o bakımı şöyle anlatıyor: "Yaz aylarında makyaj yapmayı sevmiyorum. Gündelik hayatımda da çok fazla makyaj yapmam. Ama kirpiklerim sarı olduğundan kuaförüme organik boya karışımıyla boyatıyorum."
DİYET İNSANI DEĞİLİM!
Ufak Tefek Cinayetler'in başladığı günlerde aşırı zayıf hali çok konuşulan Bade İşçil kendisini 'Diyet yapabilecek bir insan değilim' diye anlatıyor. Çabuk kilo alan bir bünyesi olduğunu da söyleyen İşçil, "Çabuk kilo alıyorum ama zor kilo veriyorum. Bu nedenle çok dengeli besleniyorum. Yine de çikolata gibi abur cubara izin verdiğim günler de oluyor.