16-22 Aralık haftalık burç yorumları Ay Aslan burcunda aşk dolu etkiler...

Selin Ciğerci'nin kız isteme töreni videosu sosyal medyayı salladı! Uzun süredir beraber olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra evliliğe bir adım daha yaklaştı. Kız isteme töreninde çekilen videolar ise sosyal medyaya damga vurdu. Magazin

Ünlü fenomen Damla Ekmekçioğlu'ndan iç çamaşırlı olay video! Her paylaşımı ile olay olan sosyal medya fenomeni ve Dj Damla Ekmekçioğlu iç çamaşırlı videosunu paylaştı. Ekmekçioğlu düzgün fiziği ile yine herkesi büyüledi. Magazin