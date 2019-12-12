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Videolar
ASTROLOJİ
12 Aralık 2019 Perşembe
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16-22 Aralık haftalık burç yorumları Ay Aslan burcunda aşk dolu etkiler...
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? İşte Hande Kazanova'nın yorumuyla 16-22 Aralık haftalık burç yorumları ...
Hande Kazanova
hande@handekazanova.com
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Hande Kazanova
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Haftalık burç yorumları
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Astroloji
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