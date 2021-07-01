Obezite ameliyatının mucize sonuçlar yaratacağını düşünüyordu ancak sürecin hiç de hayal ettiği gibi olmadığını kısa sürede anladı. Ameliyat öncesi kendi kendine kilo vermek zorunda kaldı. Ameliyat sonrasında da bir dizi komplikasyonla yüzleşmek zorunda kaldı. Ancak yılmadı. Zayıflama kararı aldığında Jessica kendini hep şişman fotoğraflarına bakarak motive etti. Bıraktığında eski haline döneceğini ve bunun ölüm demek olduğunu kendine her gün telkin etti.