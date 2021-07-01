Obezite ameliyatının mucize sonuçlar yaratacağını düşünüyordu ancak sürecin hiç de hayal ettiği gibi olmadığını kısa sürede anladı. Ameliyat öncesi kendi kendine kilo vermek zorunda kaldı. Ameliyat sonrasında da bir dizi komplikasyonla yüzleşmek zorunda kaldı. Ancak yılmadı. Zayıflama kararı aldığında Jessica kendini hep şişman fotoğraflarına bakarak motive etti. Bıraktığında eski haline döneceğini ve bunun ölüm demek olduğunu kendine her gün telkin etti.
Sonunda 2010 yılında bıçak altına yattı ve obezite ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası zor süreçleri atlatmak konusunda da irade gösteren Jessica, vücudunda oluşan deri sarkmaları için de bir dizi operasyon geçirdi. Sonunda Brezilyalı blogger 88 kilo vererek kendini baştan yarattı.
Artık 36 beden bir kadın olan Jessica zayıflama yolculuğunu ve yaşadığı tüm zorlukları Instagram hesabından paylaştı. Bugün 1 milyona yakın takipçisi bulunan genç kadının yapmak istediği tek şey ise kilo vermek isteyip de başaramayanları kendi hikayesiyle cesaretlendirmek.
Eskiden birinin yardımı olmadan yataktan bile kalkmayı başaramayan Jessica için spor artık hayatının vazgeçilmez bir parçası. Obezite ameliyatı sonrası kişisel antrenörle çalışmaya başlayan Jessica'nın eski günlere dönmeye hiç niyeti yok.