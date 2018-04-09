Ağlaya ağlaya kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...

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İngiliz realiyt şov yıldızı Chanelle Hayes ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar yüzünden hayatı kabusa döndü.
Bir dönem 36 beden olan ve şöhretin basamaklarını hızla çıkan ünlü yıldızın doğumdan bir kaç hafta sonra erkek arkadaşı tarafından terk edilmesi ise tam bir yıkım yarattı.
İlk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra da aldığı kilolarla magazin malzemesi olan genç kadın "Kilolarımla mutluyum" diyordu.
Ancak ikinci doğumu sonrası ve sevgilisi tarafından terk edilmesi ünlü yıldızı ekran önünde göz yaşları bile döktürdü. İngiltere'de yayınlana Loose Weight programına katılan ve ağlamaktan konuşma güçlüğü çeken 30 yaşındaki yıldız ekranda 'kilo vermeye' yemin etmişti.