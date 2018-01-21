'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba

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25 yaşındaki İngiliz reality şov yıldızı Holly Hagan, 82 kiloya kadar çıktığı günleri 'cehennemde dolaşıyordum" diyerek anıyor.
Yoğun iş temposu ve şöhretliler dünyasının hızlı hayatı genç yıldızı yağlı, sağlıksız ve bol alkollü beslenmeye itmiş.
O günlerde plajda kilolarıyla barışık gibi görünen Hagan bir gün gece gezmesinde çekilen fotoğrafını görünce 'yeter' diyor.
Kilo verme kararı alan Hagan başlarda kendine hiç güvenmiyordu. Çünkü daha önce de sayısını hatırlamadığı kadar diyete başlamıştı ve hepsinde durum öncekilerden daha kötü sonuçlanmıştı.