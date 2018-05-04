Cinsiyet değiştirip 2 bin erkekle yattı bakın sonuç ne oldu!

48 yaşındaki Crystal Warren, dünyaya erkek bedeniyle geldi. 14 yıl öncesine kadar erkek bedeniyle hayatını sürdüren Warren, kendini hiçbir zaman bir erkek gibi hissetme ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi.
2001 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi ve hormon tedavisine başladı. Hormon tedavisi sırasında vücudu değişmeye başladı. Göğüsleri belirgin hale geldi, cildi artık bir kadın cildinden farksızdı.
2014 yılına geldiğinde bıçak altına yatan Warren'ın erkeklik organı alındı ve cinsel organı bir kadınınkinden farksız hale geldi. Artık hem kadın gibi hissediyordu hem de kadın bedenindeydi ve hayatının büyük bir kısmını erkek olarak geçirdiğini kimse fark etmiyordu.
Ameliyat sonrası erkeklerin kendisine olan ilgisi arttı. Erkek olduğu dönemde cinsel deneyimler yaşayan Warren, kadın bedeninde cinsel deneyimleri yaşamak için erkeklerle birlikte olmaya başladı.