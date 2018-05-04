Cinsiyet değiştirip 2 bin erkekle yattı bakın sonuç ne oldu!

2014 yılına geldiğinde bıçak altına yatan Warren'ın erkeklik organı alındı ve cinsel organı bir kadınınkinden farksız hale geldi. Artık hem kadın gibi hissediyordu hem de kadın bedenindeydi ve hayatının büyük bir kısmını erkek olarak geçirdiğini kimse fark etmiyordu.