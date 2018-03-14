Kadın denizde yüzerken birden doğurdu işte inanılmaz fotoğraflar

- SAĞLIK
- GÜZELLİK
- ALIŞVERİŞ
- MODA
- ASTROLOJİ
- ANNE-ÇOCUK
- YEMEK
- KADIN
- AŞK
- DEKORASYON
- YAŞAM
- GENEL
- ÇOCUK
- ERKEK
- SOKAK MODASI
- KÜLTÜR-SANAT
- VİDEO
- GALERİ
- YAZAR
Kızıldeniz'de doğum anı saniye saniye fotoğraflandı. Şarm El-Şeyh'in kuzeyindeki, Dahab tatil beldesindeki şaşkın izleyiciler, yeni doğan bebeği taşıyan dalgalardan çıkan kadını eşini ve babasını yakaladı.
Görüntüler hafta sonunda sosyal medyada yayınlandıktan sonra viral oldu. Kimliği belirlenemeyen kadının planlı mı doğum yaptığı yoksa yüzme sırasında mı doğurduğu bilinmiyor.
Görüntüler okyanus kıyısına yakın bir balkondan çekilirken ve ailenin fotoğraflandığını bilip bilmediği de belli değil.
Görüntüleri paylaşanlar, kadının işine gitmeden önce yüzmeye gittiğini, eşinin ve babasının doğum başladıktan sonra ona yardım etmek için dışarı çıktıklarını yazdılar.