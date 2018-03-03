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Kadınlar erkek reyonundan hangi kıyafetleri giyebilir?

Son zamanlarda oldukça moda olan ''Over sıze''ın da verdiği cesaretle kadınlar gözlerini erkek reyonuna çeviriyor!

GÖMLEK

Son zamanlarda kadınların en çok tercih ettiği erkek reyonlarındaki parçalardan bir taneside gömlektir. Sadece filmlerde değil artık günümüzde de kadınlar erkek gömleğini günlük kombinlerinde tercih edebiliyorlar.

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DERİ CEKET

Kadınların bir numaralı tercihi deri ceketleri de artık erkeklerin reyonundan giyebilirsiniz. Son dönemlerde özellikle moda olan over sıze omuzu düşük büyük beden kıyafetler deri ceket içinde geçerli!

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BOYFRİEND JEAN

Kadın reyonlarında da sıklıkla görebileceğiniz boyfriend pantolonları erkek reyonundan da tercih edebilirsiniz. Üstüne üstünlük daha tarz duracağına dair garanti verebilirsiz.

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SALAŞ KAZAKLAR

Kadın reyonlarında arayıp bulamadığınız veya herkeste aynı olan salaş kazaklardan sıkıldıysanız bunun kolayı var! Erkek reyonundaki kazaklara bir göz atın isterseniz!

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