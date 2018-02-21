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Türk sevgilisinden ayrılan ünlü yıldız fena dağıldı son hali perişan

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası'nın yıldızı Amber Davies'in son hali şoke etti. Ünlü yıldızın Instagram'a koyduğu son fotoğraftaki haline bakın.

İngiltere'de yayınlanan Love Island şovunda birinci olan Türk asıllı Kem Çetinay'la birlikte olan ünlü reality şov yıldızı Amber Davies ayrılık sonrası perişan hallerde. 

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İngiltere’de televizyonlarda yerini aldığı ilk günden beri reyting rekorları kıran “Love Island” (Aşk Adası) programının birincisi, 21 yaşındaki Türk asıllı Kem Çetinay ve kız arkadaşı Amber Davies olmuştu. 

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Büyük ödülün sahibi olan Kem Çetinay, Amber Davies için 'Aradığım kadını buldum' demişti. Ancak çift arasında işler pek de planladıkları gibi gitmedi. İkili yollarını ayırdı. 

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Amber Davies Kem Çetinay'dan ayrılığı sonrası yeni aşklara yelken açmaya çalıştı. 

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