Ünlülerin az bilinen ilginç kaprisleri nelerdir?

FAHRİYE EVCEN

Dizi ve sinema setlerinde sürekli olarak kaprisleri ve bitmek bilmeyen kaprisleriyle bilinen güzel oyuncu Fahriye Evcen'in makyaj problemi varmış. Setlerde makyajını beğenmediğinde son dakikada silip kendisi yapmaya kalkıyormuş bu durumda set çalışanlarını bir hayli sinirlendiriyormuş.