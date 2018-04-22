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Ünlülerin az bilinen ilginç kaprisleri nelerdir?

Her hareketini örnek aldığımız ve özel hayatlarına kadar takip ettiğimiz birbirinden ünlü sanatçıların az bilinen ilginç kaprisleri!

MERYEM UZERLİ

Kaldığı otelde hayranlarının yoğun ilgisinden bunalan Uzerli bulunduğu otelin koşu bandını odasına getirmek istemiş ancak otel prösedurlarından dolayı izin çıkmayınca odasına 4 bin TL değerinde koşu bandı getirtmiş.

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ELÇİN SANGU

Çalıştığı dizi setinden oldukça inatçı ve dik başlı olduğu iddia edilen güzel oyuncu makyözüne zor anlar yaşattığı ve sette giyeceği kıyafeti beğenmediğinde bütüknkıyafetleri çıkartıp kendisi seçiyormuş. 

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FAHRİYE EVCEN

Dizi ve sinema setlerinde sürekli olarak kaprisleri ve bitmek bilmeyen kaprisleriyle bilinen güzel oyuncu Fahriye Evcen'in makyaj problemi varmış. Setlerde makyajını beğenmediğinde son dakikada silip kendisi yapmaya kalkıyormuş bu durumda set çalışanlarını bir hayli sinirlendiriyormuş.

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HÜLYA AVŞAR

Geçtiğimiz sezon Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan Hülya Avşar dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının istediği tropikal meyve sularından istemesiyle dizi setinde çalışanları bir hayli zorlamış. Bu hareketiyle kaprisli ünlüler arasına girmeyi başaran Avşar kızı aynı zamanda dizi setine masaj koltuğu gibi değişik isteklerde bulunmuş.

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