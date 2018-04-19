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Yaramaz yıldız bu kez de sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı

İngiltere realiyt şov dünyasının iki ünlü ismi Charlotte Crosby ve sevgilisi Joshua Richie Maldivler tatilinden öyle fotoğraflar paylaştı ki...

Her yaptığı her giydiği olay olan İngiliz televizyon yıldızı Charlotte Crosby yine sınırlarını zorladı. 

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Sevgilisi Joshua Richie ile Maldivler'de tatil yapan ünlü yıldız Instagram'a birbirinden seksi fotoğraflar koymaya başladı. 

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Maldivler'de aşk tazeleyen ünlü yıldız sevgilisinin son paylaşımı ise Instagram'ı resmen salladı. 

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Crosby, reality şov yıldızı sevgilisinin çıplak halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü yıldız sevgilisinin pozu 350 bine yakın beğeni aldı. 

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