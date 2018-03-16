Yürek hoplattı! Ünlü model dönünce flaşlar patladı

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Model Breana Tiesi, Miami tatilinde paparazzilere yakalandı. Amerikan Futbol Ligi-NFL'in ünlü isimlerinden Johnny Manziel'in karısı da olan ünlü model kusursuz vücudunu sergilemekten çekinmedi.
Arkadaşlarıyla güneşin tadını çıkaran ünlü model sırtını yakmak için dönünce bir anda flaşlar üzerinde patladı.
İşte o anlar...