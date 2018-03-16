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Yürek hoplattı! Ünlü model dönünce flaşlar patladı

Model Breana Tiesi'nin Miami tatilinde tanga bikinisiyle güneşlendiği anlar paparazzilerin gözünden kaçmadı.

Model Breana Tiesi, Miami tatilinde paparazzilere yakalandı. Amerikan Futbol Ligi-NFL'in ünlü isimlerinden Johnny Manziel'in karısı da olan ünlü model kusursuz vücudunu sergilemekten çekinmedi. 

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Arkadaşlarıyla güneşin tadını çıkaran ünlü model sırtını yakmak için dönünce bir anda flaşlar üzerinde patladı. 

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Tanga bikinisiyle güneşlenen ünlü model plajda yürekleri hoplattı. 
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İşte o anlar...

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