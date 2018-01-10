Zayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı!

1990'ların sonunda çıkardıkları albümle dünyanın bir anda tanıdığı müzik grubu Atomic Kitten'in üyelerinden Kerry Katona'nın zayıflama şekli yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Bir dönem fazla kilolarıyla magazin gündemine malzeme olan Kerry Katona'nın son halini görenler inanamıyor.

Her zaman kıvrımlı hatlara sahip olan ünlü şarkıcı şuan 36 beden ve hedefi 34'e düşmek.