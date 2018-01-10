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Zayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı!

Atomic Kitten grubu üyesi İngiliz şarkıcı Kerry Katona, zayıflama iğneleriyle kilo verdi. 36 bedene düşen 5 çocuk annesi şarkıcının hedefi 34 beden olmak.

1990'ların sonunda çıkardıkları albümle dünyanın bir anda tanıdığı müzik grubu Atomic Kitten'in üyelerinden Kerry Katona'nın zayıflama şekli yeni tartışmaları beraberinde getirdi. 

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5 çocuk annesi ünlü şarkıcı yaptırdığı zayıflama iğneleriyle 6 haftada tam 12 kilo verdi. 

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Bir dönem fazla kilolarıyla magazin gündemine malzeme olan Kerry Katona'nın son halini görenler inanamıyor. 

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Her zaman kıvrımlı hatlara sahip olan ünlü şarkıcı şuan 36 beden ve hedefi 34'e düşmek. 
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