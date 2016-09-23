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Dubai’nin zengin çocuklarının gösterişli yaşamı!

Çeşitli ülkelerden zengin çocuklar sosyal medya hesabı açarak, gösterişli yaşamlarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Sıra Dubaili zengin çocuklarında...

İran, Çin, Rusya ve daha birçok ülkenin zengin çocukları (Rich kids) sosyal medya hesapları açarak, buradan lüks yaşamlarını gözler önüne seriyor. Şimdi de sıra Dubaili zengin çocuklarında.
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Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri Birleşik Arap Emirlikleri olunca, Dubai’de ultra zenginlerin olması kaçınılmaz.
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Instagram’da 77 bin takipçisi bulunan Dubaili süper zengin ailelerin çocukları, gösterişli dünyalarını fotoğraflayarak paylaşıyorlar. İşte o paylaşımlardan bazıları…
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Zenginlik denilince lüks araçlar tabi ki paylaşımın ağırlığını oluşturuyor.
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