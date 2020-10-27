Ahu Tuğba Adnan Oktar ile çekilen fotoğrafına bomba yorum yaptı

"HOCA İÇERİDE BAŞÖRTÜ TAKIP İÇERİ GEÇ"

Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, "Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir" dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, "Hoca yanda" dedi. Bende, "Ne hocası?" dedim. "Başörtünü tak, yan odaya geç" dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum.



