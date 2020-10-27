Ahu Tuğba Adnan Oktar ile çekilen fotoğrafına bomba yorum yaptı

Tutuklanarak cezaevine sevk edilen Adnan Oktar ve oyuncu Ahu Tuğba yıllar önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi. Fotoğraf hakkında konuşan Tuğba, Oktar'ın kendisi için bundan kedicik değil aslan olur dediğini söyledi.
"SENİN ANNEN KEDİCİK OLAMAZ, ANNEN ASLAN"
Akay'a röportaj veren Tuğba fotoğrafın çekildiğini günü ve sonrasını şu sözlerle anlattı: Adnan Oktar, 32 yıl önceki kediciği" yorumunu yapanlar olmuş… Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat Anjelik'e, "Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan" demiş.
"SENİN İÇİN CEHENNEMDE YANACAK DİYEN HOCA VAR DEDİLER"
Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi'ne çağırdı. "Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var" dediler. Sana, "Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel" deseler gitmez misin?
"HOCA İÇERİDE BAŞÖRTÜ TAKIP İÇERİ GEÇ"
Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, "Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir" dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, "Hoca yanda" dedi. Bende, "Ne hocası?" dedim. "Başörtünü tak, yan odaya geç" dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum.