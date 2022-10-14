Cinsiyet değiştiren oyuncu son halini paylaştı görenler şoke oldu!

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini hayat veren genç oyuncu Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi o dönem magazin gündemine damga vurmuştu.
Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.
Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Aybüke Esin Tumluer kimdir?
Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.