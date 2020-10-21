Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı!

Trump'ın 38 yaşındaki kızı Ivanka Trump, babasının ABD başkanı seçildiği günden beri güzelliği ile daima ön planda oldu. Ancak Ivanka'nın estetiksiz olduğu dönemden fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.
Trump'ın estetiksiz fotoğrafı ve şimdiki halinin yan yana konulduğu fotoğrafa, ''Çirkin kadın yoktur, parasız kadın vardır'', ''Dudak küçülteni de ilk defa görüyorum'', ''Önceden vampirmiş yalnız'' ve ''Yüzde bin değişim, bu kadar olmaz'' gibi yorumlar yapıldı.
Annesi Çekya'da yapılan bir güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Ivanka Trump, ilk başlarda annesi gibi model olmak istese de babası Donald Trump siyasete atılınca Ivanka da politikaya atılmıştı.
Tuttuğunu koparan tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Ivanka Trump'ın yüz hatlarındaki değişim, sosyal medyada olay oldu.