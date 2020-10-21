Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı!

Trump'ın estetiksiz fotoğrafı ve şimdiki halinin yan yana konulduğu fotoğrafa, ''Çirkin kadın yoktur, parasız kadın vardır'', ''Dudak küçülteni de ilk defa görüyorum'', ''Önceden vampirmiş yalnız'' ve ''Yüzde bin değişim, bu kadar olmaz'' gibi yorumlar yapıldı.