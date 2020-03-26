Dünyanın en garip gelenekleri öğrendiğinizde şaşıp kalacaksınız!

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerde yer alan en ilginç geleneklerin neler olduğunu sizler için araştırdık. Bazılarını biliyor olsakta birçoğu kan dondurur cinsten. İşte onlardan bir tanesi Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini para karşılığı bu işi yapan kişilere bozduruyor.