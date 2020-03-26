Dünyanın en garip gelenekleri öğrendiğinizde şaşıp kalacaksınız!

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerde yer alan en ilginç geleneklerin neler olduğunu sizler için araştırdık. Bazılarını biliyor olsakta birçoğu kan dondurur cinsten. İşte onlardan bir tanesi Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini para karşılığı bu işi yapan kişilere bozduruyor.
Colombia'da gelinin annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkiye şahitlik ediyor.
Guyana'da banyoda seks yaparken yakalanan çiftler önce boyanıyor sonra da bir eşeğin arkasına bağlanarak şehirde gezdiriliyor.
Bir tuhaf gelenekte Gine'den. Gine'de evli kadını baştan çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça ilişkiye giren kadına yediriliyor.