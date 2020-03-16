Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir kocası da ünlü çıktı!

Geçmişte yayınlanan ve herkes tarafından çok beğenilen Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi dizilerin senaristliğini yapan aynı zamanda canlandırdığı karakterlerle halk tarafından çok sevilen Gülse Birsel'in 20 yıllık eşinin kim olduğunu biliyor muydunuz? Birsel'in 20 yıllık eşi meğerse kendisi gibi televizyonun ünlü simalarından biriymiş. Gülse Birsel kendisinden 11 yaş büyük Murat Birsel ile 20 yıldır evli. Peki Murat Birsel kimdir? Öğrenince çok şaşıracaksınız!