Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir kocası da ünlü çıktı!

Geçmişte yayınlanan ve herkes tarafından çok beğenilen Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi dizilerin senaristliğini yapan aynı zamanda canlandırdığı karakterlerle halk tarafından çok sevilen Gülse Birsel'in 20 yıllık eşinin kim olduğunu biliyor muydunuz? Birsel'in 20 yıllık eşi meğerse kendisi gibi televizyonun ünlü simalarından biriymiş. Gülse Birsel kendisinden 11 yaş büyük Murat Birsel ile 20 yıldır evli. Peki Murat Birsel kimdir? Öğrenince çok şaşıracaksınız!
Gülse Birsel'in, kendisinden 11 yaş büyük Murat Birsel ile 20 yıldır evli. Peki Murat Birsel kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Murat Birsel, 1960 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Babası hukuk profesörü, annesi arkeologdur. Birsel; Ankara İlkokulu, Saint Joseph, İzmir Atatürk Lisesi okudu. 9 Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.
Murat Birsel, 1980 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde muhabir olarak meslek hayatına başladı. Rapor Gazetesi'nde Dış Haberler Müdürü olarak devam etti.