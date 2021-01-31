Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni Ali Eyüboğlu gözyaşları içinde anlattı dedi bomba patladı!

Kadir Doğulu aldatıldı mı? Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül kalabalık bir ortamda kavga ettikleri iddiasıyla bir süredir magazin gündeminin zirvelerindeydiler. İddialar o denli ciddiydi ki Nesihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ayrılacakları bile konuşuluyordu. Çift bir markanın lansmanına birlikte katılarak iddiaları çürüttü. Tam Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül hakkında haberler durulacak diye beklerken son bombayı magazin dünyasının duayen ismi gazeteci Ali Eyüboğlu patlattı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan usta gazetesi Ali Eyüboğlu, Kadir Doğulu'nun aldatıldığını söyledi.