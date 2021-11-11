Magazinin kirli çamaşırlarını ortaya döken Şokopop'tan ağızları açık bırakan paylaşımlar
Türk magazin tarihinin bilinmeyen dedikodularını ve görüntülerini kendine has mizah anlayışıyla gün yüzüne çıkaran Şokopop paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı
Selda Haberal selda.haberal@elmaelma.com
Türk magazin tarihinin bilinmeyen dedikodularını ve görüntülerini
kendine has mizah anlayışıyla gün yüzüne çıkaran Şokopop paylaşımlarıyla
ağızları açık bırakıyor. Ajda Pekkan'ın yarı çıplak pozlarından tutun
da şimdi kanlı bıçaklı olan Seren Serengil ve Gülben Ergen'in sıkı dost
olduğu kareler buz dağının yalnızca görünen kısmı. İşte bakarken
eğleneceğiniz ayrıca dumur olacağını o görüntüler...
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Sanat Güneşi Zeki Müren, tüm parlaklığıyla ışıldamaya devam ediyor.
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Gülben Ergen ve Seren Serengil bir zamanlar dostken.
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Zerrin Özer...
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