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Magazinin kirli çamaşırlarını ortaya döken Şokopop'tan ağızları açık bırakan paylaşımlar

Türk magazin tarihinin bilinmeyen dedikodularını ve görüntülerini kendine has mizah anlayışıyla gün yüzüne çıkaran Şokopop paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı


Türk magazin tarihinin bilinmeyen dedikodularını ve görüntülerini kendine has mizah anlayışıyla gün yüzüne çıkaran Şokopop paylaşımlarıyla ağızları açık bırakıyor. Ajda Pekkan'ın yarı çıplak pozlarından tutun da şimdi kanlı bıçaklı olan Seren Serengil ve Gülben Ergen'in sıkı dost olduğu kareler buz dağının yalnızca görünen kısmı. İşte bakarken eğleneceğiniz ayrıca dumur olacağını o görüntüler...


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Sanat Güneşi Zeki Müren, tüm parlaklığıyla ışıldamaya devam ediyor.
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Gülben Ergen ve Seren Serengil bir zamanlar dostken.

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Zerrin Özer...

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